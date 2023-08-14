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  2. البابا فرنسيس : وفاة المهاجرين في البحر جرح غائر

البابا فرنسيس : وفاة المهاجرين في البحر جرح غائر

Redazione ANSA
(أنسامد) - أغسطس 14 - روما - قال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان الأحد، إن وفاة المهاجرين واللاجئين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط بحثًا عن الأمان وحياة أفضل في أوروبا بمثابة جرح غائر لإنسانيتنا.

وأضاف خلال صلاة التبشير الملائكي أمام المحتشدين في ساحة القديس : وقعت حادثة مأساوية أخرى لغرق سفينة تحمل مهاجرين قبل بضعة أيام في البحر الأبيض المتوسط، حيث فقد 41 شخصا حياتهم، وقد صليت من أجلهم.

وتابع : يجب أن نقول بألم وخزي أن ما يقرب من 2000 رجل وامرأة وطفل قد لقوا حتفهم بالفعل منذ بداية العام في هذا البحر وهم يحاولون الوصول إلى أوروبا، مضيفا : إنه جرح مفتوح في إنسانيتنا.

يوم الأربعاء الماضي، أفاد الناجون من حادث غرق سفينة في وسط البحر الأبيض المتوسط بين 3 و4 أغسطس، أن 41 شخصًا من بينهم ثلاثة أطفال في عداد المفقودين. تم إنقاذ الناجين، من بينهم طفل يبلغ من العمر 13 عامًا، وامرأة ورجلين، بواسطة سفينة تجارية، وتم نقلهم بواسطة خفر السواحل الإيطالي إلى بر الأمان في جزيرة لامبيدوزا.

ووفقا للأرقام الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حتى 13 أغسطس تم الإبلاغ عن 2175 شخصًا بين قتيل ومفقود في البحر الأبيض المتوسط منذ بداية عام 2023، بالمقارنة مع 2438 خلال نفس الفترة من عام 2022. (أنسامد).

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