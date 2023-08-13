ماتاريلا يحيي ذكرى مذبحة النازيين في قرية في توسكانا

(أنسامد) - أغسطس 13 - روما - أحيا الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا يوم السبت، الذكرى 79 للمذبحة النازية التي وقعت في الحرب العالمية الثانية في قرية سانتانا دي ستازيما في إقليم توسكانا، التي قُتل فيها 560 شخصا من بينهم 130 طفلا.



وقال ماتاريلا في رسالة له، إن سانتانا دي ستازيما واحدة من الأماكن الرمزية لمأساة الحرب العالمية الثانية التي أصبحت رمزًا للخلاص المدني، والتمرد على العنف، والتضامن وإعادة البناء الأخلاقي والاجتماعي.



وأضاف : من واجب مجتمعنا أن يتذكر ما حدث قبل تسعة وسبعين عامًا في سانتانا والقرى الأخرى في ستازيما، عندما نفذ جنود القوات الخاصة النازية، بدعم من الفاشيين المحليين، واحدة من أبشع مذابح الصراع.



وتابع ماتاريلا : لقد كانت مذبحة لأرواح الأبرياء، حيث قُتل أكثر من خمسمائة شخص بلا رحمة، نساء وكبار السن وأطفال. وقد احترقت الكثير من الجثث وأصبح من غير الممكن التعرف عليها.



وأردف ماتاريلا قائلا : وصلت أوروبا إلى الهاوية [...]، ولكن من هذه الهاوية استؤنفت مسيرة الشعب الإيطالي والقارة الأوروبية، مضيفًا أن الأمر متروك لكل واحد منا للحفاظ على شهادة الذاكرة وتسليمها إلى الأجيال الشابة حتى يتمكنوا من أن يكونوا أبطالًا واعين لمستقبل مسؤول لم تعد فيه قيم الإنسان معرضة للخطر.



(أنسامد).





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