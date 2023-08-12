إيطاليا تنعى الروائية والصحفية اليسارية ميكيلا موردجا

(أنسامد) - أغسطس 12 - روما - نعت إيطاليا، أمس الجمعة، الروائية والكاتبة المسرحية والصحفية اليسارية ميكيلا موردجا، التي توفيت عن عمر يناهز 51 عامًا بعد معركة ضد مرض السرطان.



كثيرًا ما تحدث الكاتبة اليسارية في سردينيا عن العديد من القضايا، بما في ذلك القتل الرحيم وحقوق مجتمع الميم.



أعلنت موردجا، الفائزة بجائزة بريميو كامبيليو الأدبية المرموقة في عام 2010، أنها مصابة بورم في الكلى في المرحلة الرابعة في مقابلة مع كوريبيرا ديلا سيرا في مايو.



وقالت في المقابلة نفسها إنها كانت تتمنى أن تموت عندما لم تعد رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني على رأس السلطة التنفيذية، قائلة إنها تعتبر حكومتها "فاشية".



في وقت المقابلة، ردت ميلوني بأنها تأمل هي أيضا أن تعيش موردجا طويلا بما يكفي لرؤية رئيس وزراء مختلف.



وكانت رئيسة الوزراء من بين العديد من الشخصيات التي أشادت بموردجا يوم الجمعة.



وقالت ميلوني عبر تويتر "أريد أن أعبر عن خالص التعازي لأسرة وأصدقاء الكاتبة ميكيلا موردجا".



وأضافت "لقد كانت امرأة تناضل من أجل الدفاع عن أفكارها، حتى لو كانت مختلفة بشكل سيء عن أفكاري، وأنا أحترم ذلك كثيرًا".



ولدت في بلدة كابراس في سردينيا عام 1972، وظهرت لأول مرة في عام 2006 برواية "العالم يجب أن يعرف " والتي تم تحويلها إلى مسرحية تحمل الاسم نفسه وتكييفها لفيلم عام 2008 حازت روايتها لعام 2006 بعنوان أكابادورا، على العديد من الجوائز وأيضا علي جائزة كابيلو موديللو الأدبية الدولية.



تزوجت الشهر الماضي من الممثل والمخرج لورينزو تيرينزي.



وتقام جنازتها اليوم السبت في كنيسة سانتا ماريا في روما في مونتيسانتو (أنسامد).





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