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  1. ANSAmed
  2. ارتفاع عدد المهاجرين بين شمال إفريقيا وإيطاليا بنسبة 115٪

ارتفاع عدد المهاجرين بين شمال إفريقيا وإيطاليا بنسبة 115٪

Redazione ANSA
(أنسامد) - أغسطس 12 - روما - صرحت فرونتكس يوم أمس الجمعة إن عدد الوافدين غير الشرعيين إلى الاتحاد الأوروبي عبر طريق المهاجرين في وسط البحر الأبيض المتوسط بين شمال إفريقيا وإيطاليا ارتفع بنسبة 115٪ إلى 89000 في الأشهر السبعة الأولى من عام 2023.

وقالت وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي "هذا هو أعلى إجمالي على هذا الطريق لهذه الفترة منذ عام 2017"، مضيفة أن "وسط البحر المتوسط يظل أكثر الطرق نشاطا في الاتحاد الأوروبي".

وأضافت إنه كان هناك 23388 معبرا حدوديا غير نظامي على هذا الطريق في الفترة من يناير إلى يوليو من العام الماضي، وبالإضافة إلى كونه الطريق الأكثر ازدحاما، فإن وسط البحر الأبيض المتوسط هو أيضا الأكثر فتكا.

وفقا لبيانات المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، فقد توفي أو فُقد أكثر من 2000 شخص في البحر الأبيض المتوسط حتى الآن في عام 2023، وأكثر من 1800 شخص على طريق وسط البحر الأبيض المتوسط.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكر ناجون أن 41 شخصًا لقوا حتفهم في أحدث حلقة في سلسلة طويلة من حطام السفن في مضيق صقلية.

وقالوا إن ثلاثة أطفال كانوا من بين ضحايا الكارثة.

فقد حوالي 30 شخصًا يُخشى أنهم لقوا حتفهم بعد حطام سفينتين في عطلة نهاية الأسبوع قبالة جزيرة لامبيدوزا، وهي جزيرة تقع في أقصى جنوب إيطاليا وغالبًا ما تتجه إليها القوارب التي تقل مهاجرين ولاجئين من شمال إفريقيا. (أنسامد).

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