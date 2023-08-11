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  2. إيطاليا تساهم في ترميم كاتدرائية أوديسا التي تعرضت لقصف روسي

إيطاليا تساهم في ترميم كاتدرائية أوديسا التي تعرضت لقصف روسي

Redazione ANSA
(أنسامد) - أغسطس 11 - روما - قال مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني يوم الجمعة، إن إيطاليا ستساهم في جهود ترميم كاتدرائية أوديسا في أوكرانيا بعد تعرضها للقصف الروسي.

وقالت الحكومة في بيان لها : في ليلة 23 يوليو، تسبب القصف الروسي في وقوع أضرار بالغة في مبنى يمثل رمزا للتاريخ الثقافي والديني لأوديسا وأوكرانيا، وهو مبنى كاتدرائية التجلي الأرثوذكسية العظيمة، التي شُيدت لأول مرة في عام 1794 وأعيد بناؤها في عام 2005 بعد أن دمرها الاتحاد السوفيتي في عام 1936.

للاحتفال أيضا بالتاريخ الطويل والثري للتبادلات بين أوديسا والثقافة الإيطالية، مما أدى إلى قيام المهندسين المعماريين الإيطاليين بتصميم خطة المدينة والمباني الأكثر شهرة في نهاية القرن الثامن عشر، قامت الحكومة الإيطالية بإشراك اثنتين من أكبر المؤسسات الثقافية في إيطاليا، وهما متحف ترينالى في ميلانو ومتحف فنون القرن الحادي والعشرين "ماكسي"، من أجل حشد أفضل الموارد الاقتصادية والتقنية والثقافية القادرة على المساهمة في ترميم كاتدرائية التجلي. (أنسامد).

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