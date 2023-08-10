41 قتيلا في حادث غرق آخر لسفينة قبالة لامبيدوزا

(أنسامد) - أغسطس 10 - روما - أفاد ناجون أن 41 شخصا لقوا حتفهم في أحدث حلقة في سلسلة طويلة من حطام السفن في مضيق صقلية، حسبما ذكرت مصادر أمس الأربعاء.



تم إنقاذ الناجين الأربعة، ثلاثة رجال وامرأة، من قبل الناقلة الضخمة "ريمونا"، ثم نُقلوا إلى سفينة خفر السواحل التي نقلتهم إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية يوم الأربعاء.



وقالوا إن ثلاثة أطفال كانوا من بين ضحايا الكارثة.



لم تعثر سفينة ريمونا ولا خفر السواحل على أيًا من جثث الضحايا.



يُعتقد أن الناجين، الذين قدموا من ساحل العاج وغينيا، ظلوا في المياه لأكثر من يوم قبل أن يتم إنقاذهم. وانطلق المركب الذي غرق من صفاقس في تونس.



كان هناك ارتفاع كبير في عدد الأشخاص الذين يحاولون العبور من شمال إفريقيا إلى إيطاليا هذا العام.



ووفقًا لبيانات المنظمة الدولية للهجرة، فقد مات أو فقد أكثر من 2000 شخص في البحر الأبيض المتوسط حتى الآن في عام 023 ، معظمهم على طريق وسط البحر الأبيض المتوسط.



فقد حوالي 30 شخصا يُخشى أنهم لقوا حتفهم بعد حطام سفينتين في عطلة نهاية الأسبوع قبالة جزيرة لامبيدوزا، وهي جزيرة تقع في أقصى جنوب إيطاليا وغالبًا هي الوجهى التي تتجه إليها القوارب التي تقل مهاجرين ولاجئين من شمال إفريقيا.



الصورة: صورة أرشيفية لقارب خفر السواحل مع مهاجرين تم إنقاذهم.



https://www.ansa.it/english/news/2023/08/09/41-dead-after-latest -shipwreck-off-lampedusa_945ff48c-a167-4472-a9a8-bff148e8ff44.ht ml (أنسامد).





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