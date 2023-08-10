ريجيني:المحكمة الدستورية تحدد 20سبتمبر لمناقشة غياب المتهمين

(أنسامد) - أغسطس 10 - روما - حددت المحكمة الدستورية الإيطالية يوم 20 سبتمبر لمناقشة القضية التي أثارتها محكمة روما بشأن غياب المتهمين، وهم أربعة مصريين متهمين في قضية وفاة جوليو ريجينا في القاهرة في فبراير 2016.



وسيتعين على مستشار المحكمة أن يتحدث بشأن إمكانية المضي قدما في الإجراء والتغلب على الركود الإجرائي حتى في حالة عدم وجود إخطارات بالوثائق إلى الأربعة المتهمين بسبب عرقلة السلطات المصرية.



وأثار المدعي العام المساعد، سرجيو كولايوكو، المشرف على الملف، أمام القاضي مسألة دستورية المادة 420 من الدستور المتعلقة بعدم معرفة المتهم بالمحاكمة، جراء فشل تعاون الدولة الأجنبية.



ويواجه المتهمون الأربعة بحسب القضية اتهامات باختطاف شخص بظروف خطيرة، الإصابات الخطيرة والتواطؤ في القتل العمد. (أنسامد).





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