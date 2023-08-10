ريجيني:المحكمة الدستورية تحدد 20سبتمبر لمناقشة غياب المتهمين
وسيتعين على مستشار المحكمة أن يتحدث بشأن إمكانية المضي قدما في الإجراء والتغلب على الركود الإجرائي حتى في حالة عدم وجود إخطارات بالوثائق إلى الأربعة المتهمين بسبب عرقلة السلطات المصرية.
وأثار المدعي العام المساعد، سرجيو كولايوكو، المشرف على الملف، أمام القاضي مسألة دستورية المادة 420 من الدستور المتعلقة بعدم معرفة المتهم بالمحاكمة، جراء فشل تعاون الدولة الأجنبية.
ويواجه المتهمون الأربعة بحسب القضية اتهامات باختطاف شخص بظروف خطيرة، الإصابات الخطيرة والتواطؤ في القتل العمد. (أنسامد).