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  2. تايانى: نعمل ليكون هناك حل دبلوماسي في النيجر

تايانى: نعمل ليكون هناك حل دبلوماسي في النيجر

Redazione ANSA
(أنسامد) - أغسطس 9 - روما - وصف نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني الأوضاع في النيجر بـ"المشحونة".

وقال الوزير في تصريحات إذاعية، "نحن نعمل حتى يكون هناك حل دبلوماسي، فينبغي علينا قطعا تجنب الحرب ضد الانقلابيين الذي أطاحوا بحكومة الرئيس المنتخب محمد بازوم".

وأكد وزير الخارجية أنه يجب استعادة الديمقراطية وإطلاق سراح الرئيس بازوم، لكن يجب ألا نفكر في تدخل عسكري من جانب المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) ناهيك عن تدخل أوروبي.

وشدد رئيس الدبلوماسية الإيطالية على أن سفارة بلاده في نيامي "لا تزال مفتوحة"، "وقال "نحن بحاجة إلى تجنب الأسوأ".

ومن المقرر أن تعقد (إيكواس) قمة استثنائية الخميس القادم في أبوجا، وهي الثانية من نوعها منذ الانقلاب، لبحث كيفية استعادة النظام الدستوري في وقت ارتفعت فيه الأصوات المنادية بالبحث عن حل دبلوماسي.

ولدى إيطاليا بعثة تدريب عسكرية في النيجر، في إطار اتفاقية ثنائية بين روما ونيامي، قوامها اليوم 250 جنديا بعد إجلاء 65 منهم قبل يومين. (أنسامد).

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