إيطاليا تحتفل بالذكري ال 850 لتأسيس برج بيزا المائل
وقد تم وضع الحجر الأول للنصب الأيقوني في 9 أغسطس 1173.
ستشمل الاحتفالات الدخول المجاني إلى جميع المعالم الأثرية في ساحة "بياتسا ديل دومو"، باستثناء البرج الذي يتم إضاءته وسيتم إغلاقه لأسباب أمنية، من الساعة 20.30 حتى 24.00.
سيكون هناك أيضا حفل موسيقي مجاني لعازف البيانو الإيراني رامين بهرامي يضم مقطوعات باخ وبيتهوفن وموزارت وبرامز وشوبان.
وقد تم التخطيط لسلسلة من المبادرات والاحتفالات على مدى الاثني عشر شهرا القادمة للاحتفال بالذكرى ال 850 لتأسيس البرج. (أنسامد).