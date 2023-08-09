إيطاليا تحتفل بالذكري ال 850 لتأسيس برج بيزا المائل

(أنسامد) - أغسطس 9 - روما - تحتفل إيطاليا بالذكري ال850 لتأسيس برجها المائل الشهير" برج بيزا" اليوم الأربعاء.



وقد تم وضع الحجر الأول للنصب الأيقوني في 9 أغسطس 1173.



ستشمل الاحتفالات الدخول المجاني إلى جميع المعالم الأثرية في ساحة "بياتسا ديل دومو"، باستثناء البرج الذي يتم إضاءته وسيتم إغلاقه لأسباب أمنية، من الساعة 20.30 حتى 24.00.



سيكون هناك أيضا حفل موسيقي مجاني لعازف البيانو الإيراني رامين بهرامي يضم مقطوعات باخ وبيتهوفن وموزارت وبرامز وشوبان.



وقد تم التخطيط لسلسلة من المبادرات والاحتفالات على مدى الاثني عشر شهرا القادمة للاحتفال بالذكرى ال 850 لتأسيس البرج. (أنسامد).





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