إيطاليا تحتفل بالذكرى الـ 67 لكارثة منجم مارسينيلى

(أنسامد) - أغسطس 9 - روما - احتفلت إيطاليا بالذكرى 67 لكارثة منجم مارسينيلى التي أودت بحياة 262 شخصًا ، من بينهم 136 عاملًا مهاجرًا إيطاليًا ، في بلجيكا في 8 أغسطس 1956.



وبهذه المناسبة قال الرئيس الايطالى سيرجيو ماتاريلا "من الضروري أكثر من أي وقت مضى الحفاظ على حماية العمال". واضاف "(هذا ينطبق) على جميع العمال ، أينما كانوا ، مهما كانت جنسياتهم".



وقالت رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني إن "الجمهورية تكرّم اليوم لأطفال إيطاليا الذين ماتوا فى مارسينيلى وأصبحوا رمزًا وايضاً قطعة في الفسيفساء العظيمة لتاريخ الهجرة الإيطالية ".



ومن ناحية اخرى حضر نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني مراسم التأبين التذكارية في بوا دو كازير في مربع خارج المنجم. (أنسامد).





Ottieni il codice embed