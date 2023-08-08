الحكومة الإيطالية تسمح بمزيد من تراخيص سيارات الأجرة

(أنسامد) - أغسطس 8 - روما - أعطت الحكومة الإيطالية دفعة لقطاع سيارات الأجرة المضطرب من خلال زيادة عدد التراخيص ، خاصة في المدن الكبرى حيث يعاني السياح من نقص فى عدد سيارات الاجرة.



تبنت حكومة رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني مرسومًا بقانون يسمح للمجالس بإصدار تراخيص إضافية لمواجهة الطلب المرتفع المرتبط بارتفاع أعداد السائحين أو الأحداث الكبرى.



قالت وزارة النقل إن المدن الكبرى وتلك التي تستضيف مطارات دولية ستكون قادرة على زيادة أرقام التراخيص بنسبة تصل إلى 20 في المائة ، على الرغم من أن المتقدمين للحصول على تصاريح جديدة يجب أن يستخدموا المركبات الكهربائية أو الهجينة.



وقالت إن التصاريح الجديدة ستستمر لمدة تصل إلى عامين.



واكدت هيئة مراقبة المنافسة الإيطالية الأسبوع الماضي إنها تبحث في قطاع سيارات الأجرة ، الذي تديره جماعة ضغط قوية ، وسط تقارير عن نقص حاد في المدن الكبرى بما في ذلك روما وميلانو ونابولي.



واضافت إن العملاء أبلغوا عن فترات انتظار طويلة وعن رفض بعض سيارات الأجرة الدفع بالبطاقات.



ويشكل السائقون لوبي قوي وقد أوقفوا الجهود السابقة لزيادة المنافسة من خلال الإضراب.



وتشمل الأحداث الرئيسية القادمة يوبيل الكنيسة الكاثوليكية عام 2025 في روما ودورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2026 في ميلانو-كورتينا. أمام البرلمان الآن شهرين لتحويل المرسوم إلى قانون ، وخلال هذه الفترة يمكن تغييره. يوجد بالعاصمة الإيطالية روما حاليًا حوالي 7800 سيارة أجرة لحوالي 2.8 مليون نسمة.



(أنسامد).





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