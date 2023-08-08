إيطاليا: تراجع أسهم البنوك بعد فرض ضريبة مكاسب غير المتوقعة

(أنسامد) - أغسطس 8 - روما - تراجعت في وقت مبكر اليوم أسعار أسهم البنوك الإيطالية بعد أن قررت الحكومة يوم أمس الاثنين فرض ضريبة على المكاسب غير المتوقعة بنسبة 40٪ على المقرضين على فائض الأرباح.



وقد سجلت البنوك الإيطالية أرباحًا كبيرة في النصف الأول من العام، مع زيادة الإيرادات نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة في البنوك المركزية الأوروبية وقال نائب رئيس الوزراء ووزير النقل ماتيو سالفيني يوم الاثنين إن الأموال التي يتم جمعها من خلال الضريبة غير المتوقعة ستستخدم لمساعدة الأسر والشركات لكي تتعامل مع أسعار الفائدة المرتفعة.



أدى التراجع في أسهم البنوك إلى خسارة بورصة ميلانو حوالي 10 مليار يورو في التداول المبكر بعد ان فوجئت الأسواق بخطوة الحكومة.



(أنسامد).





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