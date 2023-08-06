ارتفاع الوفيات في إيطاليا في يوليو بسبب موجة الحر الشديدة

(أنسامد) - أغسطس 6 - روما - سجلت مناطق وسط وجنوب إيطاليا ارتفاعا في معدل الوفيات بنسبة 7% في شهر يوليو الماضي، عندما تعرضت البلاد لسلسلة من موجات الحر الشديدة، وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة الصحة الإيطالية.



وقالت وزارة الصحة، إن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 75 عامًا كانوا الأكثر تأثرا بموجة الحر التي ضربت البلاد، مشيرة إلى أن هذه الفئة العمرية سجلت أكبر عدد في حالات الوفاة.



وشهدت مدينة باري تسجيل أكبر عدد في الوفيات بسبب موجة الحر (50%)، تليها تارانتو (42%) وريجيو كالابريا وكاتانيا (34%).



من ناحية أخرى، انخفضت الوفيات بنسبة 14% عما كان متوقعا في المدن الشمالية، حيث كانت موجات الحر أقل حدة مع تعزيز الخدمات الصحية.



يقول العلماء إن أزمة المناخ الناجمة عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري تجعل الظواهر المناخية المتطرفة مثل موجات الحر والجفاف والعواصف الشديدة والفيضانات أكثر تواتراً وأكثر شدة. (أنسامد).





Ottieni il codice embed