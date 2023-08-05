ميلانو تغلق حدائقها والأسواق المفتوحة مع اقتراب وصول العواصف

(أنسامد) - أغسطس 5 - روما - أغلقت مدينة ميلانو المتنزهات ومنطقة المقابر والأسواق المفتوحة بالقرب من الأشجار يوم الجمعة بسبب العواصف العنيفة التي من المتوقع أن تضرب منطقة لومباردي الشمالية.



من المتوقع أن يتسبب وصول إعصار سيرس في حدوث عواصف مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح قوية إلى أجزاء كثيرة من إيطاليا.



وقال خبير الأرصاد الجوية لورينزو تيديسي لموقع "الميتيو.إيت "إن درجات الحرارة ستنخفض بما لا يقل عن 10 درجات مئوية.



تعرضت إيطاليا لسلسلة من موجات الحر غير العادية الشهر الماضي بالإضافة إلى موجات من العواصف المدمرة.



وفي منتصف مايو، خلفت الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة 15 قتيلا وتسببت في أضرار بمليارات اليورو للزراعة والاقتصاد والبنية التحتية.



يقول العلماء إن أزمة المناخ الناجمة عن انبعاثات غازات الدفيئة البشرية تجعل الظواهر الجوية المتطرفة مثل موجات الحرارة والجفاف والعواصف الشديدة وعواصف البرد والرياح القوية والفيضانات أكثر تواتراً وأكثر كثافة. (أنسامد).





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