البابا فرنسيس : الشباب قادرون على الفوز بمعركة المناخ

(أنسامد) - أغسطس 4 - روما - قال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، إن الشباب يمكنهم الفوز في معركة المناخ وجعل قادة العالم يتعاملون مع أزمة المناخ، وذلك خلال لقائه الخميس بمجموعة من شباب "جامعة البرتغال الكاثوليكيّة" في لشبونة في اليوم الثاني من رحلته الرسولية إلى البرتغال.



وأضاف : علينا أن نعترف أن هناك حاجة ملحة لكي نهتم ببيتنا المشترك. لا تنسوا أن أنصاف الحلول ليست سوى مجرد تأجيل بسيط للكارثة، منوها : وبدلاً من ذلك، فإن الأمر يتعلق بمعالجة ما يستمر للأسف في التأجيل، مؤكدا على ضرورة إعادة تعريف ما نسميه التقدم والتطور.



وتابع : لأنه باسم التقدم، كان هناك الكثير من الانحدار. انصتوا جيدًا لما أقوله لكم: كان هناك الكثير من التراجع تحت مسمى التقدم.



أنتم الجيل القادر على الفوز بهذا التحدي. لديكم أكثر الأدوات العلمية والتكنولوجية تقدمًا. لكن من فضلكم لاتقعوا في فخ وجود رؤى جزئية. (أنسامد).





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