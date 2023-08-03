إيطاليا: المناطق والبلديات تطالب بضمانات في خطة التعافي

(أنسامد) - أغسطس 3 - روما - طالب المحافظون ورؤساء البلديات الإيطالية بضمانات باستمرار التمويل للمشروعات المعرضة للتوقف بعد طلب روما بتغيير خريطة التمويل ضمن برنامج خطة التعافي والقدرة على الصمود.



وأوضحت الحكومات والبلديات الإقليمية في إيطاليا أنها تريد ضمانات بأن التمويل الذي كان من المقرر أن تحصل عليه في إطار خطة التعافي الوطني والقدرة على الصمود سيستمر في الوصول بعد إعادة تنظيم البرنامج الضخم.



وحولت الحكومة حوالي 16 مليار يورو من المنح والقروض منخفضة الفائدة من الاتحاد الأوروبي من بعض المشاريع التي كانت تخاطر بعدم الانتهاء بحلول الموعد النهائي لعام 2026 وحولتها إلى أخرى، لتجنب خطر خسارة إيطاليا للأموال تمامًا.



قال وزير الشؤون الأوروبية رافايل فيتو إن المشاريع التي تم سحب نقودها من خطة التعافي سيتم تمويلها من خلال آليات أخرى، مثل صناديق التماسك الأوروبية.



لكن هناك عدم يقين بشأن كيفية حدوث ذلك.



وبين حكام أقاليم إيطاليا في وثيقة بعد اجتماع لمؤتمر المناطق يوم الأربعاء "بدون تمويل ، فإن مواقع عمل المشروع معرضة للتوقف".



وقالوا إن مشاريع مثل تلك الخاصة بالتجديد الحضري معرضة لخطر التجميد.



رئيس بلدية باري أنطونيو ديكارو، رئيس الرابطة الإيطالية للسلطات المحلية، دق ناقوس الخطر أيضًا.



وبين ديكارو "نطلب من الحكومة التأكد من أنه سيكون لدينا تمويل بديل بعد إعادة تشكيل أموال خطة التعافي". (أنسامد).





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