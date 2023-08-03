ماتاريلا ينضم إلى 5 رؤساء متوسطين في المناشدة المناخية

(أنسامد) - أغسطس 3 - روما - انضم الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا يوم الخميس إلى رؤساء دول كرواتيا واليونان ومالطا والبرتغال وسلوفينيا في دعوة الاتحاد الأوروبي ودول البحر الأبيض المتوسط الأخرى والمجتمع الدولي لإبقاء أزمة المناخ على رأس أجندة العمل السياسي.



وفي البيان المشترك الذي شارك فيه ماتاريلا، جاء فيه، "كما كان متوقعًا، وصلت أزمة المناخ إلى أبعاد متفجرة، لدرجة أن هناك حديثًا الآن عن" حالة طوارئ مناخية".



وتابع البيان الذي وقع عليه أيضا الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش، والرئيسة اليونانية كاترينا ساكيلاروبولو، والرئيس المالطي، جورج فيلا والرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا والرئيسة السلوفينية ناتاشا بيرك موسار، في نهاية يوليو ، وصف الأمين العام للأمم المتحدة الأزمة الحالية بأنها حالة" غليان عالمي ".



وأردف، "تظهر آثاره بشكل خاص في منطقتنا، البحر المتوسط، التي تضررت بشدة ومعرضة لخطر مباشر ليس فقط بسبب ندرة المياه والكهرباء، ولكن أيضًا من الفيضانات وموجات الحرارة الواسعة الانتشار والحرائق والتصحر".



واستطرد، "الظواهر الطبيعية المتطرفة تدمر النظام البيئي وتهدد حياتنا اليومية وطريقة حياتنا. لم يعد هناك وقت نضيعه، ولم يعد هناك وقت لتقديم تنازلات لأسباب سياسية أو اقتصادية.



ودعا الرؤساء إلى ضرورة العمل واتخاذ مبادرات فعالة وعاجلة.



(أنسامد).





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