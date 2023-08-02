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  2. وزير الشؤون الأوروبية يطمئن إيطاليا على أموال خطة التعافي

وزير الشؤون الأوروبية يطمئن إيطاليا على أموال خطة التعافي

Redazione ANSA
(أنسامد) - أغسطس 2 - روما - طمأن وزير الشؤون الأوروبية رافائيل فيتو السلطات المحلية الإيطالية يوم أمس الثلاثاء بأنهم ليسوا على وشك خسارة الأموال المخصصة لهم في خطة التعافي الوطني والقدرة على الصمود (NRRP) بعد أن وافقت الحكومة على سلسلة من التغييرات مع الاتحاد الأوروبي لاستعادة البرنامج الضخم.

في وقت سابق من يوم الثلاثاء، قال رئيس بلدية باري أنطونيو ديكارو، رئيس رابطة المجالس المحلية في إيطاليا، لتلفزيون" لا7 "إن 13 مليارًا من أصل 16 كان من المقرر تخصيصها للبلدية "تم الاستغناء عنها".

وقد نفى فيتو ذلك في تقرير أمام مجلس النواب عن التغييرات في الخطة لجعل الاقتصاد الإيطالي صديقاً للبيئة وأكثر حداثة من خلال المشاريع الممولة بمساعدة حوالي 191 مليار يورو في منح الاتحاد الأوروبي والقروض منخفضة الفائدة.

وقال فيتو: "ستمضي التغييرات المتوقعة في إطار البرنامج الوطني للتعافي كما هو مخطط لها"والحكومة تضمن التمويل لجميع التغييرات".

وأضاف "أقول ذلك لرؤساء البلديات، لأولئك الذين تخيلوا سيناريوهات كارثية".

وأعادت الحكومة تنظيم الخطة للتغلب على سلسلة من التأخيرات التي أدت إلى مخاوف من عدم اكتمال العديد من مشاريع NRRP ومعالم الإصلاح ذات الصلة في الوقت المحدد، وستفقد إيطاليا على أثرها الكثير من الأموال المتاحة.

ومكنت التغييرات المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي من الموافقة على الشريحة الثالثة التي طال انتظارها من تمويل NRRP بقيمة 18،5 مليار يورو. (أنسامد).

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