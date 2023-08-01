وزارة الاقتصاد الإيطالي: هدف النمو يمكن تحقيقه

(أنسامد) - أغسطس 1 - روما - أكدت وزارة الاقتصاد والمالية الإيطالية أن هدف تحقيق نمو بنسبة 1٪ خلال العام الجاري المحدد في المخطط الاقتصادي للحكومة، لا يزال قابل للتحقيق.



وجاءت هذه التأكيدات بعد بيانات نشرتها الوكالة الوطنية للاحصاء، إيستات توضح أن الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي انخفض بنسبة 0.3٪ في الربع الثاني من العام.



وقالت الوزارة إن البيانات "لا تؤثر على التوقعات السنوية التي تمت صياغتها في المخطط الحكومي".



وأضافت أن "هدف النمو هذا لا يزال في متناول اليد بالكامل وسيستمر اتباعه من خلال السياسات الاقتصادية (الحكومية) الحكيمة والمسؤولة التي يتم تقديرها والاعتراف بها على المستوى الدولي".



وتابعت، ""ستواصل الحكومة العمل لضمان تنفيذ الاستثمارات العامة وخطة التعافي الوطني والقدرة على الصمود، لدعم النمو وتفضيل المزيد من التخفيض في التضخم". (أنسامد).





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