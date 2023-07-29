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  2. ميلوني لبايدن :العلاقات قوية بين الولايات المتحدة وإيطاليا

ميلوني لبايدن :العلاقات قوية بين الولايات المتحدة وإيطاليا

Redazione ANSA
(أنسامد) - يوليو 29 - روما - صرحت رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني بعد محادثات مع الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض يوم الخميس، إن العلاقات بين إيطاليا والولايات المتحدة قوية وستبقى بغض النظر عن التوجه السياسي للحكومة الحالية.

وقالت في مؤتمر صحفي منفرد بعد الاجتماع إن "العلاقات بين الولايات المتحدة وإيطاليا قوية تاريخيا، وتتجاوز اللون السياسي للحكومات".

وقد تصدرت خطة ماتي الخاصة بأوكرانيا والصين وإيطاليا للحد من الهجرة من شمال إفريقيا جدول أعمال الزعيمين.

وقالت ميلوني إن الصين ينظر إليها على أنها "تحد وفرصة"، مشيرة إلى أنها قد تغير موقف إيطاليا باعتبارها العضو الوحيد في مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي الذي ينضم إلى مبادرة الحزام والطريق في بكين.

وأشارت إلي أنها ستزور الصين كواحدة من "بعثاتها القادمة".

وفي تصريحات صحفية، أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية وبايدن دعمهما المشترك لأوكرانيا.

وأعرب الرئيس الأمريكي عن دعمه لنهج إيطاليا في العلاقات الأفريقية، بما في ذلك خطة ماتي التي تم الترويج لها كثيرا، والتي سميت على اسم مؤسس شركة إيني.

وقالت ميلوني أنه خلال محادثاتها التي استمرت لمدة ساعة ونصف مع الزعيم الأمريكي، أثنى بايدن علي السياسة الخارجية الإيطالية بشكل عام، وقبل كل شيء أبدي استعداد الولايات المتحدة لعدم إهمال منطقة البحر الأبيض المتوسط بعد الآن. (أنسامد).

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