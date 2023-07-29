البابا فرانسيس يزور مرسيليا في سبتمبر ويلتقي الرئيس ماكرون

(أنسامد) - يوليو 29 - روما - أعلن الفاتيكان يوم السبت أن البابا فرانسيس سيزور مرسيليا يومي 22 و 23 سبتمبر.



وقال المكتب الصحفي للكرسي الرسولي إن فرانسيس سيكون في المدينة الساحلية بجنوب فرنسا وثاني أكبر مدينة في فرنسا لحضور "لقاءات البحر المتوسط"، والتي يحضرها أساقفة البحر الابيض المتوسط.



في يوم الجمعة 22 سبتمبر، من بين أمور أخرى، سينهي البابا يومه بزيارة نصب تذكاري لأولئك الذين فقدوا في البحر.



ويوم السبت، بعد لقاء مجموعة محلية من المحرومين اجتماعيا، سيلقي خطابا في الجلسة الختامية لإجتماع "لقاءات البحر المتوسط" ويلتقي بالرئيس إيمانويل ماكرون، قبل أن يقيم القداس في استاد فيلدروم.



(أنسامد).





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