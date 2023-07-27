البيت الأبيض: بايدن وميلوني سيناقشان التنسيق بشأن الصين

(أنسامد) - يوليو 27 - روما - سوف يناقش الرئيس الأمريكي، جو بايدن مع رئيسة الحكومة الإيطالية، جورجيا ميلوني التنسيق الكبير بشأن الصين، خلال اجتماعهما في البيت الأبيض، مساء اليوم الخميس.



سيعقد الاجتماع في الساعة 3 مساء بالتوقيت المحلي لواشنطن، (9 مساء في إيطاليا).



وقال البيت الابيض في بيان ان بايدن سيستقبل ميلوني "لتأكيد العلاقة القوية بين الولايات المتحدة وايطاليا".



وتابع البيان أن الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإيطالي "سيناقشان المصالح الاستراتيجية المشتركة ، بما في ذلك دعم أوكرانيا ضد العدوان الروسي ، والتطورات في شمال إفريقيا ، وزيادة التنسيق عبر الأطلسي تجاه الصين".



وخلص البيان إلى أن الزعيمين سيناقشان أيضا "رئاسة إيطاليا المقبلة لمجموعة السبع في عام 2024" (أنسامد).





Ottieni il codice embed