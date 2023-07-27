ماتاريلا يعرب عن "قلقه الشديد" بشأن أزمة المناخ

(أنسامد) - يوليو 27 - روما - أعرب الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ونظيرته اليونانية كاترينا ساكيلاروبولو عن "قلقهما الشديد" بشأن حالة الطوارئ المناخية التي تؤثر على البحر الأبيض المتوسط، وفقا لبيان صادر عن المكتب الصحفي في قصر كيرينالي يوم أمس الأربعاء.



وذكر البيان أن "رئيسة اليونان كاترينا ساكيلاروبولو والرئيس سيرجيو ماتاريلا أجروا محادثة هاتفية عبروا فيها عن قلقهم الشديد بشأن حالة الطوارئ المناخية".



وتابع البيان :"شددت ساكيلاروبولو على الحاجة إلى مبادرة مشتركة من دول جنوب أوروبا لمعالجة مخاطر المناخ في البحر المتوسط".



وخلص البيان إلى أن "ماتاريلا استجاب بشكل إيجابي للاقتراح..ويمكن لليونان وإيطاليا إنشاء جبهة مشتركة لزيادة الوعي بين الاتحاد الأوروبي ودول البحر الأبيض المتوسط الأخرى والمجتمع الدولي من أجل التحرك بسرعة وفعالية أكبر".



وتكافح اليونان حرائق غابات مدمرة بسبب الحرارة الشديدة في جزر إيفيا وكورفو ورودس.



كما تقع إيطاليا في قبضة مزيج من حرائق الغابات في المناطق الجنوبية من صقلية وبوجليا تغذيها الحرارة الشديدة والرياح الجنوبية القوية والطقس السيئ للغاية مع العواصف الرعدية والرياح والبرد في الشمال.



هذا وقد تحسن الوضع يوم الأربعاء في المناطق الشمالية. (أنسامد).





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