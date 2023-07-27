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  2. الحكومة تقترح استبعاد مشاريع بقيمة 15.9 مليار من خطة التعافي

الحكومة تقترح استبعاد مشاريع بقيمة 15.9 مليار من خطة التعافي

Redazione ANSA
(أنسامد) - يوليو 27 - روما - قال الوزير الإيطالي للشؤون الأوروبية رافاييل فيتو، الخميس، إن الحكومة ستقترح على المفوضية الأوروبية استبعاد تسعة إجراءات بقيمة 15.9 مليار يورو من خطة التعافي الوطني والصمود التي يمولها الاتحاد الأوروبي في إيطاليا.

وبين الوزير أن هذه الإجراءات سيتم تمويلها من مصادر تمويل أخرى.

وصرح فيتو للصحفيين عقب اجتماع اللجنة التوجيهية لخطة التعافي أن الإجراءات "ستتم حمايتها من خلال تغطيتها بواسطة مصادر التمويل الأخرى، مثل الخطة الوطنية المكملة لبرنامج إعادة التأهيل الوطني وصناديق سياسة التماسك".

وتشمل الإجراءات تدخلات لتعزيز الأقاليم وتحسين كفاءة الطاقة للبلديات، بقيمة 6 مليارات يورو، ومشاريع التجديد الحضري بقيمة 3.3 مليار يورو، والمخططات الحضرية المتكاملة بقيمة 2.5 مليار يورو، وإدارة مخاطر الفيضانات والهيدروجيولوجيا. بقيمة 1.287 مليار يورو.

وجاء في ملخص الخطة المعدلة الذي أصدرته وزارة الشؤون الأوروبية عقب الاجتماع، "بالنسبة لبعض التدخلات، ظهرت قضايا حاسمة أخرى التي لا تسمح بتأكيد التمويل بموجب الخطة". (أنسامد).

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