إيطاليا : هيئة الإطفاء تقوم بـ 4000 عملية في 3 أيام
واضافت "هذه ايام مرهقة لفرق مكافحة الحرائق، فهي مشغولة بحرائق الغابات في الجنوب والطقس السيئ في الشمال".
خلال الأيام الثلاثة الماضية (تم تحديث الرقم في الساعة 9 صباحا اليوم) قاموا بتنفيذ 1938 تدخلا ضد حرائق الغابات: 710 في صقلية و407 في كالابريا و281 في سردينيا و540 في بوليا.
تم حشد ستة آلاف فرد وحوالي 1500 مركبة، بما في ذلك 14 طائرة هليكوبتر من طراز كنديرس وطائرتي هليكوبتر من طراز إريكسون S64.
بالنسبة لسوء الأحوال الجوية في لومباردي، تم إجراء 2077 تدخلا وتم نشر حوالي 2900 فرد و500 مركبة. (أنسامد).