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  2. إيطاليا : هيئة الإطفاء تقوم بـ 4000 عملية في 3 أيام

إيطاليا : هيئة الإطفاء تقوم بـ 4000 عملية في 3 أيام

Redazione ANSA
(أنسامد) - يوليو 26 - روما - قالت هيئة الإطفاء الإيطالية اليوم الأربعاء إنها نفذت أكثر من 4000 عملية بسبب سوء الأحوال الجوية في الأيام الثلاثة الماضية، حوالي 2000 عملية في حرائق الغابات الجنوبية وما يزيد قليلا عن 2000 عملية خاصة بالعواصف الشمالية، التي تسببت في مقتل سبعة أشخاص على الأقل هذا الأسبوع.

واضافت "هذه ايام مرهقة لفرق مكافحة الحرائق، فهي مشغولة بحرائق الغابات في الجنوب والطقس السيئ في الشمال".

خلال الأيام الثلاثة الماضية (تم تحديث الرقم في الساعة 9 صباحا اليوم) قاموا بتنفيذ 1938 تدخلا ضد حرائق الغابات: 710 في صقلية و407 في كالابريا و281 في سردينيا و540 في بوليا.

تم حشد ستة آلاف فرد وحوالي 1500 مركبة، بما في ذلك 14 طائرة هليكوبتر من طراز كنديرس وطائرتي هليكوبتر من طراز إريكسون S64.

بالنسبة لسوء الأحوال الجوية في لومباردي، تم إجراء 2077 تدخلا وتم نشر حوالي 2900 فرد و500 مركبة. (أنسامد).

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