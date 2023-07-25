عمدة ميلانو: نعمل للحد من أضرار الرياح القوية

(أنسامد) - يوليو 25 - روما - قال عمدة ميلانو جوزيبى إن مجلس مدينة ميلانو لم يدخر وسعاً للحد من الأضرار التي سببتها الرياح الشديدة التي تضرب المدينة.



وأضاف، "لقد أمضينا ليلة بلا نوم حيث تجاوزت سرعة الرياح 100 كيلومتر/ساعة".



ويعمل الفنيون على تنسيق الأنشطة بين رجال الإطفاء والحماية المدنية والشرطة والتي تدخلت استجابة لمئات الاستغاثات.



واغلقت قلعة سفورزيسكو أبوابها لأسباب تتعلق بالسلامة بسبب الأضرار الناجمة عن الرياح القوية.



وقد أعلن عن تساقط أجزاء من سقف حصن القرون الوسطى كما غمرت المياه أجزاء كبيرة منه وتم الإبلاغ أيضاً عن فيضانات غطت أجزاء كبيرة من المدينة خاصة قصر العدل في العصور الفاشية. (أنسامد).





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