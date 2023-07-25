إغلاق مطار باليرمو جراء حرائق الغابات

(أنسامد) - يوليو 25 - روما - أغلق مطار باليرمو صباح الثلاثاء بعد أن وصلت حرائق الغابات في التلال المحيطة بالمدينة الصقلية إلى محيط المطار.



وتعمل فرق الإطفاء على إخماد النيران، ومن المقرر إعادة فتح المطار في الساعة 11 صباحًا بالتوقيت المحلي.



اعتبارًا من الساعة 7.30 صباحًا ، تم إلغاء ثماني رحلات.



تم عزل المطار أيضًا عن طريق البر لعدة ساعات بسبب مزيج من إغلاق الطرق وتعليق خدمات السكك الحديدية إلى باليرمو.



وتؤثر الحرائق بشكل خاص على جبل كابو جالو ، والنتوء الذي يطل على منتجع مونديلو الساحلي، وتلة بيلولامبو، حيث تم الإبلاغ ليل الاثنين عن اشتعال جزء من مكب النفايات المحلي وتنبعث منه أبخرة سامة.



حتى الآن ، قيل إنه تم إجلاء 120 أسرة من منازلهم ووردت أنباء عن انقطاع التيار الكهربائي في أجزاء كثيرة من المدينة.



وصباح اليوم أيضا، لقيت امرأة تبلغ من العمر 88 عامًا مصرعها في منطقة سان مارتينو ديلي سكيل بعد أن فشلت خدمات الطوارئ في الوصول إليها في الوقت المناسب بسبب الحرائق.



وقال أحد السكان المحليين: "لم نر قط شيئًا مثل ذلك في سان مارتينو ديلي سكيل".



وتابع "كنا محاطين بنيران بيلولامبو وباليرمو. لم نتمكن من الذهاب إلى أي مكان. (أنسامد).





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