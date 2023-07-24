تدهور جودة الرعاية الصحية في المستشفيات الإيطالية في الصيف

(أنسامد) - يوليو 24 - روما - قال اتحاد جمعيات مديرى المستشفيات الإيطالية إن جودة الرعاية الصحية في المستشفيات الإيطالية قد انخفضت بنسبة 56% خلال الصيف الحالي.



وأشار الاتحاد فى تقرير له إلى تغيب واحداً من كل ثلاثة اطباء للإجازات مما أدى إلى انخفاض نشاط العيادات الخارجية بنسبة 52.7 % كما سيتم غلق العيادات الخارجية بالكامل في حوالى 15% من الحالات ويؤكد التقرير من بين الأسباب التي ساعدت على تفاقم الأوضاع الطبية موجة الحرارة الشديدة التي تعانى منها البلاد حالياً.



واختتم بالقول إنه لتعويض ما يقرب من نصف الأطباء المتغيبين فقد كلف الأطباء المتواجدون بالأعمال الإضافية وإلغاء عطلاتهم الأسبوعية. (أنسامد).





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