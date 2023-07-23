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  2. تاياني : يجب أن يكون البحر المتوسط بحرا للسلام، وليس مقبرة

تاياني : يجب أن يكون البحر المتوسط بحرا للسلام، وليس مقبرة

Redazione ANSA
(أنسامد) - يوليو 23 - روما - قال نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني الأحد، إن إيطاليا تريد أن يكون البحر الأبيض المتوسط بحرا للسلام والتقدم وليس مقبرة لمن يبحثون عن الأمان وحياة أفضل في أوروبا.

وأضاف تاياني في افتتاح المؤتمر الدولي للهجرة والتنمية المنعقد في روما : لطالما كانت روما وتسعى دائما لأن تكون مفترق طرق يجمع بين الشعوب التي تريد بناء مرحلة جديد معا.

وتابع : لا نريد أن يكون البحر المتوسط مقبرة لأشخاص يتركون أوطانهم. بل نريد أن يكون البحر المتوسط الذي يمتد حتى المحيطين الهندي والهادئ بحرا للسلام والتقدم، منوها أن الهجرة ليست "المشكلة الكبيرة الوحيدة التي نواجهها".

وشدد تاياني : علينا أن نحل قضية الهجرة من جذورها، وعلينا التعامل مع القضية الكبيرة المتمثلة في تغير المناخ ومكافحة الإرهاب وتفشي الأمراض، لأن المتاجرين بالبشر هم نفس الأشخاص الذين يتاجرون بالأسلحة والمخدرات. (أنسامد).

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