تاياني يؤكد ضرورة التحرك الدولي لحل مشكلة الهجرة

(أنسامد) - يوليو 23 - روما - أكد نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني السبت، ضرورة تحرك أوروبا والدول الأخرى على المستوى الدولي للتوصل لحل لمعالجة ظاهرة الهجرة من جذورها.



وأضاف تاياني عشية المؤتمر الدولي للهجرة والتنمية في روما، إن إيطاليا سلطت الضوء على قضية الهجرة منذ شهور وحولتها إلى قضية أوروبية ودولية، وليست قضية وطنية فحسب.



وتابع : لا يمكن أن تكون الاستراتيجية الإيطالية وخطة ماتي (لأفريقيا، والتي تركز على الهجرة والطاقة) كافية، مؤكدا ضرورة التحرك الدولي من جانب أوروبا والدول الأخرى من أجل الوصول إلى جذور المشكلة.



وأردف تاياني : لهذا السبب سيتم تنظيم مؤتمر كبير في مقر وزارة الخارجية في روما بمشاركة زعماء من شمال إفريقيا ومن منطقة البحر الأبيض المتوسط، وأيضا من دول الخليج، أي الدول التي تستثمر في إفريقيا، بمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل. (أنسامد).





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