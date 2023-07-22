إيطاليا : إطلاق تنبؤات بمخاطر الإجهاد الحراري للعمال

(أنسامد) - يوليو 22 - روما - طور المجلس القومي للبحوث والوكالة الوطنية للتأمين ضد الحوادث والأمراض في مكان العمل نظاما للتنبؤ بالإجهاد الحراري من أجل الفحص الأولي للمخاطر التي يتعرض لها العاملون في الهواء الطلق الذين يمارسون نشاطًا بدنيا معتدلا أو مكثفا في جميع أنحاء البلاد.



وتُظهر الخرائط، التي تم تطويرها في إطار مشروع "Worklimate 2.0" لرصد تأثير الإجهاد الحراري البيئي على صحة العمال وإنتاجيتهم، تنبؤا بمخاطر الإجهاد الحراري لمدة ثلاثة أيام على أربع فترات زمنية خلال اليوم: 8:00 و 12:00 و 16:00 و 20:00 بتوقيت وسط أوروبا.



يتراوح مقياس الخطر للعمال من الأخضر، الذي لا ينطوي على مخاطر، إلى الأحمر، أعلى مستوى، عبر الأصفر والبرتقالي، مما يشير إلى مخاطر منخفضة ومتوسطة على التوالي.



,يمكن الوصول إلى التنبؤات عن طريق الموقع على الويب www.worklimate.it. (أنسامد).





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