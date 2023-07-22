باتريك زكي يصل إلى بولونيا مساء الأحد

(أنسامد) - يوليو 22 - روما - قالت جامعة بولونيا إن الباحث المصري المفرج عنهم والناشط الحقوقي وخريج الجامعة باتريك زكي من المتوقع أن يصل إلى بولونيا مساء الأحد.



وسوف يطير زكي إلى مطار ميلانو مالبينسا ويرافقه إلى مقر الجامعة رئيس الجامعة جيوفاني مولاري والبروفيسور ريتا مونتيسيلي، منسقة دورة الماجستير في دراسات المرأة والنوع التي تخرج فيها في وقت سابق من هذا الشهر.



بعد ذلك سيعقد الثلاثة مؤتمرا صحفيا في الجامعة الساعة 8:30 مساء بالتوقيت المحلي.



لن يلتقي زكي بالصحفيين في مطار مالبينسا.



وبالاتفاق مع بلدية بولونيا، تم التخطيط لحدث عام في ساحة ماجوري في بولونيا في 30 يوليو في الساعة 8 مساء للاحتفال بإطلاق سراح الناشط والعودة إلى إيطاليا.



وقد احتفل زكي يوم الجمعة بالعفو عنه وإطلاق سراحه من حجز الشرطة بالقاهرة مع نشطاء حقوقيين آخرين من بينهم المحامي محمد الباقر، الذي حصل أيضا على عفو من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الأربعاء.



وحكم على زكي يوم الثلاثاء بالسجن ثلاث سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة فيما يتعلق بمقال عن حالة الأقباط في مصر.



كانت الشرطة المصرية قد اعتقلته في فبراير 2020 واحتجزته على ذمة التحقيق لمدة 22 شهرًا قبل إطلاق سراحه، لكنه مُنع من مغادرة البلاد.



في وقت سابق من الشهر الجاري، حصل زكي على درجة الماجستير في دراسات المرأة والنوع من جامعة بولونيا بامتياز، دافعًا عن أطروحته عبر رابط الفيديو بعد أن رفضت السلطات في وطنه السماح له بتقديمها شخصيًا. (أنسامد).





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