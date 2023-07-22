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  2. لامبيدوزا لا تزال تحت الضغط مع وصول2501 مهاجرا

لامبيدوزا لا تزال تحت الضغط مع وصول2501 مهاجرا

Redazione ANSA
(أنسامد) - يوليو 22 - روما - ظل مركز الاستقبال في جزيرة لامبيدوزا الصقلية تحت ضغط صباح السبت بعد وصول 266 مهاجرا ولاجئا منذ منتصف الليل.

وتدخلت زوارق خفر السواحل وشرطة المالية لدعم سبعة قوارب من بينها قارب يحمل تسعة تونسيين من بينهم سبع نساء حوامل.

تحمل القوارب الأخرى ما بين 21 و 49 شخصا.

ووصل ما مجموعه 936 مهاجراً ولاجئاً يوم الجمعة على متن 28 قاربًا إلى الجزيرة الصغيرة التي تعتبر نقطة انطلاق أقرب إلى شمال إفريقيا مما هي عليه في أوروبا.

اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا بالتوقيت المحلي، كان هناك 2501 شخصًا في مركز الإستقبال مقابل سعة رسمية تبلغ حوالي 400.

ومن المجموع، تم الإبلاغ عن 1034 من القاصرين.

كان من المقرر نقل مجموعة من 760 شخصا قبالة لامبيدوزا إلى بورتو إمبيدوكلي في البر الرئيسي في صقلية في وقت لاحق يوم السبت.

يوم الجمعة، تم نقل ما مجموعه 1244 مهاجرا ولاجئا خارج الجزيرة عن طريق مجموعة من عبّارة الركاب وقارب دورية للشرطة المالية والسفينة البحرية كاسيوبيا.

وقد رست سفينة كاسيوبيا في ريجيو كالابريا صباح يوم السبت.

(أنسامد).

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