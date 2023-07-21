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  2. إيطاليا تجري المزيد من التعديلات على خطة التعافي

إيطاليا تجري المزيد من التعديلات على خطة التعافي

Redazione ANSA
(أنسامد) - يوليو 21 - روما - قامت حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بإجراء المزيد من التعديلات على الخطة الوطنية الإيطالية للتعافي والقدرة على الصمود من أجل الحصول على الشريحة الثالثة التي طال انتظارها من تمويل الاتحاد الأوروبي للخطة.

كانت الحكومة قد أجرت بالفعل بعض التعديلات على الخطة من أجل الشريحة الرابعة من برنامج التمويل، التي تبلغ قيمتها 16 مليار يورو والتي تستحق في وقت لاحق من هذا العام.

ووفقا للتعديلات، سيتم تحويل حوالي نصف مليار يورو من أصل 19 مليار يورو ضمن الشريحة الثالثة إلى الدفعة الرابعة. يتعلق هذا المبلغ بالهدف المحدد في خطة التعافي لسكن الطلاب الجدد من أجل 7500 شخص.

يتم دفع هذه الأموال من قبل الاتحاد الأوروبي بشرط تحقيق الأهداف المتفق عليها. حتى الآن تلقت إيطاليا تمويلات تقدر بحوالي 67 مليار يورو.

تسعى الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود لما بعد كورونا إلى جعل الاقتصاد الإيطالي أكثر خضرة وحداثة من خلال المشاريع الممولة بمساعدات تقدر بحوالي 191 مليار يورو في شكل منح من الاتحاد الأوروبي وقروض منخفضة الفائدة. (أنسامد).

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