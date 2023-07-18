محامية زكي تطالب بحجزالقضية للحكم

(أنسامد) - يوليو 18 - روما - طالبت هدى نصر الله محامية الطالب المصري باتريك زكى الذى تخرج الاسبوع الماضى من جامعة بولونيا الإيطالية القضاة بتحديد جلسة النطق بالحكم في القضية.



وقال مصدر مصري لدى مغادرته قاعة المحكمة بقصر عدل المنصورة" لقد طلبت محامية باتريك هيئة المحكمة بحجز القضية للحكم".



ومن جانبه قال باتريك في حسابه علي تويتر"انا في انتظار رد المحكمة".



كانت والدة باتريك السيدة هالة تتابع الموقف بقلق واضح ،حيث تقف على عتبة المحكمة فى محاولة لمتابعة الأحداث عن كثب.



وكانت السلطات المصرية قد أوقفت زكى، البالغ من العمر 27 عاماً، في مطار القاهرة، يوم الجمعة 7 فبراير/شباط 2020، على ذمة التحقيق في "قضايا جنائية"، وذلك لدى عودته من إيطاليا، حيث يدرس في جامعة بولونيا بمنحة أوروبية.



وأُحيل للمحاكمة في سبتمبر/ أيلول 2021، بعد أن قضى نحو عام ونصف قيد الحبس الاحتياطي، بعد القبض عليه لنشره مقالات تحدثت عن أوضاع المسيحيين في مصر. (أنسامد).





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