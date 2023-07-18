باتريك زكي:الإٍستئناف علي الحكم عليه بالسجن 3 سنوات

(أنسامد) - يوليو 18 - روما - علمت وكالة الأنباء الإيطالية أنسا اليوم الثلاثاء أن محامي دفاع الباحث والناشط الحقوقي المصري باتريك زكي سيستأنف علي الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات.



وقالت محامية زكي الرئيسية هدى نصر الله لوكالة أنسا خارج مبنى المحكمة في المنصورة "سنطلب من الحاكم العسكري إلغاء الحكم أو الأمر بإعادة المحاكمة".



وفي سياق منفصل، قالت مصادر قانونية مؤهلة لوكالة أنسا إن زكي "سيعود إلى السجن" طوال مدة الاستئناف.



قضت محكمة أمن الدولة طوارىء بمدينة المنصورة، الثلاثاء، بحبس الباحث بـ"المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، باتريك زكي، ثلاث سنوات، بتهمة نشر "معلومات كاذبة" بعد كتابته مقالا "يندد بالتمييز بحق الأقباط في مصر. (أنسامد).





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