لامبيدوزا تتعرض لضغوط مع استمرار موجة توافد المهاجرين

(أنسامد) - يوليو 16 - روما - تعرضت نقطة لامبيدوزا الساخنة لاستقبال المهاجرين في إيطاليا لضغوط شديدة يوم الأحد مع استمرار موجة الوافدين القادمين من شمال إفريقيا بلا توقف.



كان هناك 2116 شخصا في نقطة لامبيدوزا الساخنة في وقت مبكر من يوم الأحد، في حين تبلغ طاقتها الرسمية حوالي 400 شخص، على الرغم من نقل 933 شخصا إلى أجزاء أخرى من إيطاليا يوم السبت.



ومن المقرر نقل أكثر من 600 مهاجر من الجزيرة على متن سفينتين في وقت لاحق يوم الأحد. غالبا ما تكون الجزيرة الواقعة في أقصى جنوب إيطاليا هي الوجهة التي تقصدها قوارب المهاجرين واللاجئين القادمين من شمال افريقيا.



واستقبلت لامبيدوزا يوم الأحد نحو 100 شخص كانوا متن قاربين أنقذتهما الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس). غادر هؤلاء المهاجرون ميناء صفاقس التونسي، قادمين من كوت ديفوار وإريتريا وإثيوبيا والسنغال والسودان وبوركينا فاسو والكاميرون والكونغو وغينيا ومالي. (أنسامد).





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