تاياني يتعهد بالعمل على تحقيق رؤية برلسكوني

(أنسامد) - يوليو 16 - روما - تعهد نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني السبت، بالعمل على تحقيق رؤية سيلفيو برلسكوني، وذلك بعد انتخاب تاياني على رأس حزب "فورتسا إيطاليا" خلال الاجتماع الأول للمجلس الوطني للحزب منذ وفاة مؤسسه برلسكوني الشهر الماضي.



وقال تاياني الذي كان يشغل منصب المنسق الوطني للحزب : ليس من السهل قيادة حركة سياسية كان سيلفيو برلسكوني زعيما لها على مدار ما يقرب من 30 عاما، مضيفا : لا يمكنني إلا أن أؤكد التزامي وعزمي وإراتي لتحويل كل أحلامه إلى حقيقة واقعة.



وتابع : للقيام بذلك، سأحتاج إليكم جميعا، ولجميع السياسيين وممثلينا المنتخبين ومؤيدينا ونشطاءنا، مشيرا إلى أن قيادة "فورتسا إيطاليا" مهمة معقدة للغاية لأنه لن يكون هناك أي شخص مثل برلسكوني.



وأردف أنطونيو تاياني : لكن الآن، يجب علينا معا أن نكرم ما فعله ولا نضيع الإرث الذي تركه لنا. إنه مثل إرث بين أيدينا. (أنسامد).





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