إيطاليا:موجة حر في عطلة نهاية الأسبوع، الحرارة فوق 40 درجة

(أنسامد) - يوليو 15 - روما - قالت وزارة الصحة الإيطالية، إن موجة الحر الخانقة في إيطاليا ستشتد بشكل أكبر خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث ارتفع عدد المدن الرئيسية في حالة التأهب الأحمر يومي السبت والأحد.



يوم أمس الجمعة، تم وضع 10 مدن في حالة تأهب قصوى، مما يعني أن درجات الحرارة شديدة للغاية لدرجة أنها تشكل تهديدا لجميع السكان، وليس فقط مجموعات مثل كبار السن والضعفاء سريريا والأطفال الصغار جدا.



وهذه المدن هي : بولونيا، كامبوباسو، فلورنسا، فروزينوني، لاتينا، بيروجيا، بيسكارا، ريتي، روما وفيتيربو.



سينضم إليهم كل من باري وكالياري وكاتانيا وسيفيتافيكيا وميسينا يوم السبت، مع قدوم باليرمو يوم الأحد.



ومن المتوقع أن تستمر موجة الحرارة الحالية حتى الأسبوع المقبل، مع ارتفاع درجات الحرارة فوق 40 درجة مئوية في بعض المناطق.



قدرت دراسة قام بتنسيقها معهد برشلونة للصحة العالمية ونشرت في مجلة Nature Medicine هذا الأسبوع أن أكثر من 18000 شخص ماتوا في إيطاليا بسبب الحرارة الشديدة التي عانت منها الأمة الصيف الماضي.



ويقول العلماء إن أزمة المناخ الناجمة عن انبعاثات غازات الدفيئة البشرية تجعل الظواهر المناخية المتطرفة مثل موجات الحرارة والجفاف والعواصف الشديدة والفيضانات أكثر تواترا وأكثر كثافة. (أنسامد).





Ottieni il codice embed