مارغاريتيس شيناس : إيطاليا تؤدي دورا رئيسيا بشأن الهجرة

(أنسامد) - يوليو 14 - روما - قال مارغاريتيس شيناس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، الذي بدأ زيارة لإيطاليا تستغرق يومين، إن روما تقوم بدور رئيسي للمساعدة في التوصل لاتفاقية أوروبية بشأن الهجرة واللجوء.



وكتب شيناس في صفحته بموقع تويتر : سعيد بلقاء جورجيا ميلوني، رئيسة الوزراء الإيطالية، في روما يوم الخميس.



وأضاف : تؤدي إيطاليا دورا رئيسيا للمساعدة في التوصل لاتفاقية أوروبية بشأن الهجرة واللجوء، وهو أمر يتطلع إليه الأوروبيون الذين سيذهبون إلى صناديق الاقتراع العام المقبل، مشيرا إلى أن إيطاليا هي بالفعل قوة من أجل الاستقرار في أوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط.



خلال زيارته للعاصمة الإيطالية روما، سيلتقي السياسي اليوناني المسؤول عن تنسيق عمل المفوضية الأوروبية بشأن الميثاق الجديد للهجرة واللجوء، بوزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي، ووزيرة الجامعات والبحث العلمي آنا ماريا بيرنيني ونائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية أنطونيو تاياني، وفقا لبيان صادر عن المفوضية.



وأضاف البيان، أن الاجتماعات ستركز على الميثاق الجديد للهجرة واللجوء، الذي تعرقله بولندا والمجر، بالإضافة إلى أولويات الاتحاد الأوروبي في مجالات بناء القدرات والتعليم العالي. (أنسامد).





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