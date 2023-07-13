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  2. إيطاليا: وفاة طفل وإنقاذ 50 مهاجرا قبالة كالابريا

إيطاليا: وفاة طفل وإنقاذ 50 مهاجرا قبالة كالابريا

Redazione ANSA
(أنسامد) - يوليو 13 - H - توفي طفل يبلغ من العمر أربع سنوات وتم إنقاذ خمسين مهاجرا بعد غرق سفينتهم في البحر خلال الساعات الأخيرة.

ووصل الأشخاص الذين تم إنقاذهم إلى ميناء ريجيو كالابريا صباح اليوم الخميس على متن سفينة خفر السواحل، داتيلو.

وكان الطفل مع والدته، وتجري السلطات تقديم الدعم النفسي لها.

ويعود أصل الطفل إلى منطقة جنوب الصحراء، ويرجح أنه يحمل الجنسية النيجيرية.

وعثر على جسد الطفل قبالة لامبيدوزا، حيث غرقت السفينة التي تنقله مع باقي المهاجرين.

وإلى جانب الـ 50 مهاجرا الذين تم إنقاذهم في البحر، وصل 750 آخرين إلى نقطة الاستضافة في لامبيدوزا على متن سفينة داتيلو إلى ريجيو كالابريا.

وفي نهاية عمليات الإنزال، التي تنسقها محافظة ريجيو كالابريا، سيصطحب 550 مهاجرًا متجهين إلى ريجيو كالابريا إلى أول مركز استقبال أقيم في مدرسة "بوتشيوني" في جاليكو، في انتظار نقلهم إلى مناطق أخرى في أساس التقسيم الذي أنشأته وزارة الداخلية.

وعلى متن داتيلو، يوجد 250 مهاجرًا آخرين، بمجرد اكتمال العمليات على الرصيف الغربي، سيصطحبون إلى ميناء ميسينا. (أنسامد).

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