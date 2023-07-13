وصول 279 مهاجر إلى لامبيدوزا

(أنسامد) - يوليو 13 - روما - وصل نحو 279 مهاجرا إلى جزيرة لامبيدوزا في 7 عمليات إنزال يوم أمس الأربعاء.



ويضم هذا العدد، 15 شخصا تم إجلاؤهم بواسطة حرس الحدود من على متن السفينة داتيلو لأسباب طبية.



وقد تم نقلهم بواسطة سفينة عسكرية في إطار مجموعة تم إنقاذها بواسطة مركب صيد تونسى بعد تعرضهم للغرق في منطقة البحث والإنقاذ الواقعة بين تونس و مالطا.



ويؤكد الأحياء الذين وصلوا إلى لامبيدوزا أن العدد الاجمالى للذين كانوا موجودين على متن السفينة كان 44 شخص منهم 5 في عداد المفقودين إلا انه لم يتم العثور على أي تأكيد لحادثة الغرق.



وقد تم نقل 708 شخص بواسطة العبارة والطائرة إلا أن العدد الموجود حاليا يصل إلى 1520 مهاجراً في تلك النقطة التي لا يمكنها استيعاب سوى 400 فرد.



ومن المنتظر نقل 210 شخص في وقت لاحق خارج الجزيرة إلى صقلية.



(أنسامد).





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