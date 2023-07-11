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  2. تايانى: إيطاليا مستعدة لتأمين محطة زابوريجيا النووية

تايانى: إيطاليا مستعدة لتأمين محطة زابوريجيا النووية

Redazione ANSA
(أنسامد) - يوليو 11 - روما - أعرب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالى، أنطونيو تاياني عن استعداد بلاده لتقديم المساعدة لتأمين محطة زابوريجيا النووية في اوكرانيا.

وأضاف تايانى فى تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعى تويتر، أنه اجرى اتصالاً هاتفياً مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسى وأخبره أن الوكالة يمكنها الاعتماد على دعم الحكومة الإيطالية لتأمين المحطة.

وقال تايانى على هامش اجتماعات قمة الناتو في فيلنيوس "لقد تم اطلاعى على المخاطر النووية في اوكرانيا قبل القمة".

الجدير بالذكر ان المحطة النووية زابوريجيا تقع بالقرب من خطوط المواجة في الصراع الناجم عن الغزو الروسى لأوكرانيا منذ العام الماضى. (أنسامد).

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