جمعية البيئة : أكثر من 30 ألف جريمة ضد البيئة في إيطاليا

(أنسامد) - يوليو 11 - روما - قالت جمعية البيئة الإيطالية ليجامبيانتي، اليوم الثلاثاء، إن كان هناك 30686 جريمة ضد البيئة في إيطاليا في عام 2022 ، بزيادة قدرها 0.3 ٪ عن العام السابق.



جاء ذلك في تقرير إيكومافيا 2023 لجمعية البيئة الإيطالية الخاص بقطاع الجريمة المنظمة الذي يدير الأنشطة غير المشروعة ذات التأثير البيئي الضار (التخلص من النفايات السامة، وبناء المستوطنات الصناعية والمساكن غير القانونية ، وتلوث طبقات المياه الجوفية بسبب النفايات الصناعية، وما إلى ذلك).



وكشفت الجميعة إنه تتم 84 جريمة بيئية في اليوم، أو 3.5 في الساعة.



وأضافت إن أكبر فئة من الجرائم البيئية تعتبر أعمال البناء غير القانونية، حيث سجلت 12.216 جناية العام الماضي، 39.8٪ من الإجمالي، وبزيادة 28.7٪ عن عام 2021.



وقال التقرير إن الإيرادات المتأتية من الجرائم البيئية في إيطاليا كانت مستقرة عند 8.8 مليار يورو سنويا.



وأضاف أنه تم ارتكاب 67.030 مخالفة إدارية بحق البيئة العام الماضي، بزيادة قدرها 13.1٪ عن عام 2021. (أنسامد).





Ottieni il codice embed