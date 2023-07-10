وصول 145 مهاجرا إلى لامبيدوزا في ثلاث عمليات إنزال

(أنسامد) - يوليو 10 - روما - وصل 145 مهاجرا أمس الأحد إلى جزيرة لامبيدوزا الصقلية في ثلاث عمليات هبوط منفصلة منها رحلتان من تونس و الثالثة من ليبيا.



وقد تم إنقاذ أول مجموعة وهي مكونة من 45 شخصا من ساحل العاج وبوركينا فاسو والكاميرون وغينيا بعد ان انقذهم أحد زوارق خفر السواحل الإيطالية.



وقد تم رصد قاربهم الذي يبلغ طوله 6 أمتار في منطقة البحث والإنقاذ الإيطالية بعد أن غادروا صفاقس في تونس.



وفي وقت سابق، وصلت مجموعتان على التوالي من 61 و39 شخصا إلى لامبيدوزا بعد أن اعترضتهالسلطات الايطالية لقاربين ومرافقتهما إلى الشاطىء.



وقد غادر قارب المجموعة الأولى ليبيا وعلى متنه مهاجرون من مصر وسوريا وباكستان وإثيوبيا.



بينما غادر القارب الثانى صفاقس ويضم لاجئين من ساحل العاج وغينيا وغامبيا ومالي والسنغال وسيراليون. (أنسامد).





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