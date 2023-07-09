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  2. البابا فرنسيس : وفاة المهاجرين في البحر "عار على مجتمعنا"

البابا فرنسيس : وفاة المهاجرين في البحر "عار على مجتمعنا"

Redazione ANSA
(أنسامد) - يوليو 9 - روما - قال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان يوم السبت، إن وفاة المهاجرين واللاجئين في البحر خلال رحلة البحث عن الأمان وحياة أفضل في أوروبا بمثابة "وصمة عار لمجتمعنا".

وأضاف في رسالة وجهها إلى رئيس أساقفة أغريجنتو، المطران أليساندرو داميانو بمناسبة الذكرى العاشرة لزيارته لجزيرة لامبيدوزا : في هذه الأيام التي ما زلنا نشهد فيها تكرار المآسي الخطيرة في البحر الأبيض المتوسط ;;، تصدمنا المجازر الصامتة التى تحدث والتي نظل عاجزين ومندهشين أمامها.

وتابع البابا فرنسيس، أن مصرع الأبرياء، وخاصة الأطفال، بحثا عن حياة أكثر أمانا، بعيدا عن الحروب والعنف، بمثابة صرخة مؤلمة تصم الآذان لا يمكن أن تتركنا غير مبالين، مضيفا "إنه عار على مجتمع لم يعد يعرف كيف يحزن ويشفق على الآخرين".

فى 8 يوليو عام 2013، ألقى البابا فرنسيس خطابا تاريخيا فى جزيرة لامبيدوزا بعد سقوط قارب مهاجرين، ما أدى إلى غرق عشرات الأشخاص.

وكانت هذه أول رحلة له خارج روما منذ انتخابه فى وقت سابق من ذلك العام. (أنسامد).

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