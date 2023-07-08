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ترشيح تاياني لقيادة حزب فورتسا إيطاليا

Redazione ANSA
(أنسامد) - يوليو 8 - روما - اقترحت اللجنة الرئاسية لحزب "فورتسا إيطاليا" التابع لتيار يمين الوسط، ترشيح نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية أنطونيو تاياني كرئيس للحزب بعد وفاة سيلفيو برلسكوني الشهر الماضي، وذلك حسبما ذكر الحزب في صفحته بموقع تويتر.

وقال حزب "فورتسا إيطاليا"، إن اللجنة الرئاسية وافقت بالإجماع على الوثيقة السياسية التي تم إعدادها بمساهمة جميع القادة والتي ستعرض على المجلس الوطني، مضيفا أن اللجنة الرئاسية اقترحت ترشيح أنطونيو تاياني لقيادة "فورتسا إيطاليا".

ومن المقرر أن يعقد الحزب مجلسا وطنيا في 15 يوليو للإعلان عن خارطة الطريق بعد رحيل مؤسسه وزعيمه الوحيد برلسكوني الذي وافته المنية نتيجة إصابته بمرض سرطان الدم في 12 يونيو عن عمر يناهز 86 عاما.

ومن المتوقع أن يتم انتخاب تاياني (69 عاما) - الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي ونائب رئيس الحزب، زعيما للحزب حتى قيادته إلى مؤتمر سيختار الزعيم الجديد العام المقبل. (أنسامد).

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