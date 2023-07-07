إيطاليا : مصرع 6 أشخاص وإصابة آخرين في حريق في دار مسنين

(أنسامد) - يوليو 7 - روما - لقى ستة أشخاص مصرعهم فيما أصيب 81 شخصا أخرون وتم نقلهم إلى المستشفى نتيجة لاستنشاق الدخان بعد اندلاع حريق في دار رعاية للمسنين في مدينة ميلانو الإيطالية في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة.



وتراوحت أعمار الضحايا، وهم خمس نساء ورجل، بين 69 و87 عاما. وذكرت تقارير أن امرأتين قد احترقتا حتى الموت في الغرفة التي اندلع فيها الحريق، بينما توفي الضحايا الآخرون بسبب استنشاق الدخان. كان المبنى يستضيف 167 شخصًا.



وقال عمدة مدينة ميلانو جوزيبي سالا، الذي زار المبنى مع مستشار الأمن في المدينة ماركو جرانيلي، إن ستة وفيات تمثل حصيلة كبيرة للغاية. وفتح مكتب المدعي العام تحقيقا في الحادث.



وأعرب حاكم لومبارديا أتيليو فونتانا، عن تعازيه لأسر الضحايا، وقال إن السلطات المحلية سخرت كافة إمكانياتها على الفور للمساعدة في إيجاد سكن لقاطني دار رعاية المسنين. (أنسامد).





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