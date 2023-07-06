ميلوني والسيسي يبحثان هاتفيا التعاون وأزمة الهجرة

(أنسامد) - يوليو 6 - روما - بحثت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، هاتفيا، العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين والتعاون القائم إزاء التحديات في منطقة المتوسط إضافة إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية.



وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية في بيان، اليوم الخميس، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلقى اتصالا هاتفيا من رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاتصال تضمن الإشادة المتبادلة بالعلاقات المتميزة تاريخيًا بين البلدين الصديقين، إلى جانب التعاون القائم للتصدي للعديد من التحديات في منطقة المتوسط، مع تأكيد أهمية العمل في هذا الصدد على مواصلة تطوير مختلف أطر التعاون المشترك ودفعها إلى آفاق أرحب، إلى جانب التنسيق والتشاور المكثف حول تطورات مختلف القضايا الإقليمي، بحسب موقع الرئاسة المصرية.



وأوضح المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول أيضا "بحث مستجدات بعض موضوعات العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى ملف أزمة الغذاء على المستوى الدولي، فضلًا عن التباحث بشأن قضية مكافحة الهجرة غير الشرعية، وسبل تنسيق الجهود الدولية في هذا الصدد، والتباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".



(أنسامد).





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