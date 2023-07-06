روما تطلب استضافة مكتب مكافحة غسيل الأموال للاتحاد الأوروبى

(أنسامد) - يوليو 6 - روما - اختيرت العاصمة الإيطالية، روما، لاستضافة هيئة الاتحاد الأوروبى الجديدة لمكافحة غسل الأموال متغلبة على بارى وميلانو وباليرمو وتورينو التي كانت أيضاً مرشحة.



وقد تم تحديد العاصمة بناء على اقتراح قدمه مسئولو المدينة والاتحاد الأوروبى وفقاً لشروط الترشيح المحددة.



وبهذه المناسبة، قال عمدة روما روبرتو جالتيرى "أشكر الحكومة لاقتناعها بمشروعنا الخاص باستضافة مقر الجهاز الأوروبى لمكافحة غسيل الأموال وهو ترشيح ذو أهمية أساسية ليس فقط للعاصمة الإيطالية و لكن للبلد كلها".



وأضاف أن التشريعات والنظم الإيطالية لمكافحة غسيل الأموال الإيطالية تعد من الأكثر تقدماً في العالم وذات توجه قومى حقيقى بامتياز". (أنسامد).





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