روما تطلب استضافة مكتب مكافحة غسيل الأموال للاتحاد الأوروبى
وقد تم تحديد العاصمة بناء على اقتراح قدمه مسئولو المدينة والاتحاد الأوروبى وفقاً لشروط الترشيح المحددة.
وبهذه المناسبة، قال عمدة روما روبرتو جالتيرى "أشكر الحكومة لاقتناعها بمشروعنا الخاص باستضافة مقر الجهاز الأوروبى لمكافحة غسيل الأموال وهو ترشيح ذو أهمية أساسية ليس فقط للعاصمة الإيطالية و لكن للبلد كلها".
وأضاف أن التشريعات والنظم الإيطالية لمكافحة غسيل الأموال الإيطالية تعد من الأكثر تقدماً في العالم وذات توجه قومى حقيقى بامتياز". (أنسامد).